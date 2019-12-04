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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Стороны не смогли приступить к прениям

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня должны были начаться прения сторон, однако сторона защиты в начале заседания заявила ряд ходатайств. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

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Он отметил, что ходатайствовал об исключении из рассмотрения недопустимых доказательств — судебно-бухгалтерской и судебно-строительной экспертиз по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

«Оснований для их исключения достаточно. Они ни по форме, ни по содержанию не соответствуют Уголовно-процессуальному кодексу и законодательству о проведении экспертиз. В частности, не на всех листах поставлена подпись главного эксперта, Кубанычбека Кулматова не ознакомили с назначением экспертизы, а предоставили уже ее итоги, чем нарушили его права. У экспертов нет сертификатов, а значит, они не имеют права проводить ее. Эксперт, которого допросили в суде, не смог ответить на вопросы защиты, а потом пропал. Остальных специалистов ни суд, ни гособвинение не обеспечили», — сказал адвокат.

Сергей Слесарев добавил, что суд не удовлетворил его ходатайство. Следующее заседание назначено на 6 декабря.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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