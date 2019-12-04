Вывод миллионов из Кыргызстана. Комментарий Таможенной службы

Таможенная служба Кыргызстана прокомментировала журналистское расследование Kloop, «Азаттыка» и OCCRP.

«В соответствии со статьей 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию подлежат, в частности, наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию союза или единовременном вывозе с таможенной территории союза превышает сумму, эквивалентную $10 тысячам по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации», — говорится в пресс-релизе.

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При этом в ГТС КР отмечают, что уплата каких-либо таможенных платежей таможенным законодательством ЕАЭС не предусмотрена.

В Таможенной службе опровергают, что бюджет страны лишился поступлений таможенных платежей.

Это не соответствует действительности, подчеркивают в ведомстве.

«В данном случае удивляет другая сторона вопроса: что бывший сотрудник таможни Самат Исабеков, достаточное время проработав на таможенной службе, не знает таких элементарных норм либо намеренно вводит в заблуждение общественность», — резюмируют в ГТС.

Напомним, в расследовании указывается, что «в основном курьеры обслуживают частных продавцов и оптовиков с многочисленных базаров Кыргызстана, которые покупают товары в Турции и Китае за наличные. Эта широко распространенная практика противоречит законам Кыргызстана. Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств».

«Эти деньги скрыты. Во-первых, от таможенных сборов. Во-вторых, от налогов. И, в-третьих, от службы финансовой разведки», — цитировали журналисты бывшего начальника Службы собственной безопасности аэропорта «Манас» Самата Исабекова.