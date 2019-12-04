Беспорядки в Кой-Таше. В МВД проверяют все телефонные звонки участников событий

В МВД подтвердили, что проверяют телефонные соединения всех участников событий в Кой-Таше 7-8 августа.

По словам заместителя министра внутренних дел Памира Асанова, расследование по делу о беспорядках в Кой-Таше во время задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева продолжается.

«Есть некоторые телефонные соединения, для полноты следствия проверяем всех и выясняем все обстоятельства дела», — сказал замглавы МВД.

Он отметил, что никаких угроз и устрашения нет.

Напомним, ранее представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила, что милиция ведет тотальную проверку всех телефонных звонков не только участников событий, но и журналистов, активистов, которые им звонили.

«Связались даже с несовершеннолетней дочерью депутата Асель Кодурановой и поинтересовались, зачем она звонила матери 7 и 8 августа в разгар событий в Кой-Таше», — заявила она.

В милицию вызвали и журналиста «Франс Пресс» Толкун Наматбаеву. В МВД ей сообщили, что ее номер указан в распечатке телефонов людей, связанных с Кой-Ташем.

«В те дни я, как журналист, звонила всем: штабу в Кой-Таше, членам политсовета СДПК», — сказала Толкун Наматбаева.