В Кыргызстане создадут автоматизированную систему учета ДТП. Об этом на круглом столе сообщил начальник управления проектной деятельности государственного предприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе Чынгыз Султанов.

По его словам, в планах ведомства разработать автоматизированно-информационную систему учета дорожно-транспортных происшествий по всей республике.

«Логика системы в том, что она будет учитывать все ДТП. Эти данные можно будет использовать в других направлениях, в частности аналитических. Например, отслеживать точечно происшествия и переносить на карту, определять наиболее аварийные участки», — отметил он.

По его словам, на наиболее аварийных участках можно устанавливать передвижные комплексы, что в целом может привести к снижению дорожно-транспортных происшествий.