Вывод миллионов из Кыргызстана. МВД проверит факты

МВД проверит факты, озвученные в расследовании о выводе средств из Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил заместитель главы ведомства Памир Асанов.

«Все факты будут проверены. Мы уже направили поручения во все госорганы. Материалы объемные, необходимо время», — сказал он.

Напомним, что журналисты Kloop, «Азаттыка» и OCCRP опубликовали вторую часть расследования по выводу средств из КР. Они сообщают о связи Айеркена Саймаити с двумя убитыми недавно мужчинами, этническими уйгурами — торговцем с рынка «Мадина» Хуфуром Абдурахеманом и таксистом Хусаном Керимовым.

По данным расследования, в Кыргызстане много лет действует подпольная курьерская сеть, через которую вывозят из страны миллионы долларов наличными. Хусан Керимов был одним из курьеров. Его, напомним, нашли убитым в багажнике автомобиля возле аэропорта «Манас» 24 октября 2019 года. Сообщается, что в тот день он должен был доставить $1,6 миллиона наличными из КР в Стамбул (Турция).

Хуфур Абдурахеман был коллектором — человеком, который собирал деньги торговцев для дальнейшей перевозки за границу.