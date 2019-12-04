Только половина трудоспособного населения КР отчисляет социальные выплаты

1 миллион 351 гражданин Кыргызстана делает социальные отчисления. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Социального фонда Медер Ирсалиев.

По данным Нацстаткома, в Кыргызстане число трудоспособного населения составляет 2 миллиона 530 человек. А число пенсионеров каждый год растет в среднем на 17-18 тысяч человек.

«В 2020 году приблизительное число пенсионеров составит 670 тысяч человек. Пенсионные расходы вырастут на 3,5 миллиарда сомов», — сообщил Медер Ирсалиев.

Депутаты обсуждают законопрект «О бюджете Социального фонда на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы» во втором и третьем чтении.