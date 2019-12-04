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Общество

Арест Афтандила Жоробекова. Генсека ООН уведомили о давлении ГКНБ на блогера

Сестра арестованного блогера Афтандила Жоробекова обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Видеообращение Чинара Темирова опубликовала на своей странице в Facebook.

Автор отмечает, что два года назад, во время визита в Кыргызстан, генсек ООН назвал страну «основоположником демократии в Центральной Азии».

«Я обращаюсь к вам, потому что наши демократические ценности сейчас под угрозой, в особенности наше базовое право на свободу выражения мнения. Мой брат Афтандил Жоробеков содержится под стражей за то, что критиковал власть в социальных сетях. Против него были выдвинуты надуманные и безосновательные обвинения. В течение трех дней Афтандил находился под психологическим давлением, его заставляли сотрудничать и работать на ГКНБ в обмен на его свободу. Но он отказался. Афтандил настаивает на своем освобождении и праве открыто высказывать свое мнение», — подчеркивает в обращении Чинара Темирова.

Она поясняет, что Афтандил Жоробеков ранее работал в ООН в КР. «Мы верим в силу организации. В то, что она всегда на страже помощи тем, кто в ней нуждается. Сейчас мы нуждаемся в вашей помощи. Я прошу о вашем внимании и помощи в этот печальный для Кыргызстана период, когда наш фундамент — наши демократические ценности и права человека — трясется под нашими ногами», — говорится в обращении.

Во время визита в КР в июне 2017 года, напомним, Антониу Гутерриш заявлял, что «приветствует намерение властей республики придерживаться основных постулатов демократии — защита прав человека и уважение закона».

В соцсети также продолжается флешмоб «Я/Мы Афтандил Жоробеков». Пользователи призывают всех подписать петицию за освобождение блогера.

Напомним, что о задержании Афтандила Жоробекова стало известно 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, отметив, что его арест неправомерен.
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