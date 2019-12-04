Ошский университет опять хочет купить скульптуры барса и глобус

Ошскому государственному университету опять понадобились скульптуры снежного барса и глобус. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на их изготовление учебное заведение готово потратить 419 тысяч 514 сомов.

Отмечается, что необходимо будет разработать архитектурно-художественную концепцию монументально-декоративных объектов, эскизы скульптур и рельефной композиции, рабочие модели в заданном масштабе, а потом изготовить сами скульптуры.

Участники конкурса обязательно должны указать в смете расходные материалы с ценами, заверить подписями сметчика и руководителя организации.

В 2018 году вуз уже пытался приобрести скульптуры снежного барса и глобус, но после критики в СМИ отказался от этого.