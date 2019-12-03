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Общество

В Бишкеке открылся информационный центр для детей с ОВЗ

В Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Касымалы Баялинова открылся новый информационный центр равных возможностей «Камкор».

Как сообщила координатор Мадина Сыдыкова, центр функционирует с 1999 года, но основным направлением было музыкально-театральное развитие детей. На его базе создан детский театр «Солнечный город».

«Сегодня с открытием нового информационного центра его возможности и функции расширились», — отметила Мадина Сыдыкова.

По ее словам, посольство США в Кыргызстане поддержало проект по расширению центра. «Теперь у нас появилась возможность обучать детей не только искусству, но и компьютерной грамотности, английскому языку, рукоделию. Хотим также привлечь в центр школьников и студентов, чтобы они общались, дружили с детьми с ограниченными возможностями здоровья и чтобы наши особые ребята не чувствовали себя обделенными. Эта наша главная цель», — добавила Мадина Сыдыкова.

Для центра республиканская библиотека выделила четыре комнаты на цокольном этаже. Здесь распложены классы для компьютерных курсов и английского языка, а также помещение для арт-терапии, где дети могут рисовать, танцевать, развивать свои творческие навыки. Еще одна комната — кухня, где дети и взрослые учатся кулинарному искусству.

В центре занимаются дети с аутизмом, ДЦП, ментальными нарушениями, а также слабовидящие и незрячие.
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