В Бишкеке 4 декабря небольшая облачность. Температура воздуха днем будет +13 градусов. День уменьшился до 9 часов 12 минут.
Отключение газа, света, воды
- в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Большой Чуйский канал (БЧК), Карагачевая, Дачная, Малый Чуйский канал (МЧК), Ак-Тилек, Саадаева.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе.
Спорт
- товарищеский матч по футзалу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Памятные даты
День эпоса «Манас»
Цель дня — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.
«Манас» — это не просто крупнейший кыргызский эпос, это жемчужина эпического наследия всего народа, памятник языка и духовности.
Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.
Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса.
«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.
Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Ашир Чокубаев
Родился 4 декабря 1947 года в городе Узгене Ошской области. Народный артист КР.
Был штатным артистом Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. В 1983 году принят в члены Союза кинематографистов СССР.
Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.
Умер 11 марта 2018 года.
Родился мастер спорта СССР Абдужалил Юнусов
Родился 4 декабря 1953 года в селе Кызыл Жылдыз.
В 1973 году стал первым в Кыргызстане мастером спорта СССР по борьбе дзюдо, а в 1977 году — первым мастером спорта международного класса. Является также мастером спорта СССР по борьбе самбо.
Четырехкратный призер чемпионатов СССР по борьбе дзюдо — в 1977, 1978, 1980 и 1983 года. Неоднократный победитель всесоюзных и международных турниров, чемпион ДСО «Профсоюзов» и Вооруженных сил СССР, тринадцатикратный чемпион Киргизской ССР, мастер спорта СССР международного класса по борьбе дзюдо.
Признан лучшим дзюдоистом Кыргызстана XX века.
В настоящее время главный тренер национальной сборной КР по дзюдо.
Умер государственный деятель Султан Ибраимов
Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.
Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978–1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.
В бытность его первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.
Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным.
4 декабря 1980 года Султан Ибраимов был убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.
В честь него названа улица в Бишкеке.