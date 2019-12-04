В Бишкеке 4 декабря небольшая облачность. Температура воздуха днем будет +13 градусов. День уменьшился до 9 часов 12 минут.

Отключение газа, света, воды

в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Большой Чуйский канал (БЧК), Карагачевая, Дачная, Малый Чуйский канал (МЧК), Ак-Тилек, Саадаева.

Куда сходить

Культура выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

товарищеский матч по футзалу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

День эпоса «Манас»

Фото open.kg

Цель дня — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.

«Манас» — это не просто крупнейший кыргызский эпос, это жемчужина эпического наследия всего народа, памятник языка и духовности.

Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.

Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса.

«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Фото из интернета

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Ашир Чокубаев

Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)