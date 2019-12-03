Объявлены тендеры на строительство школ на средства Саудовского фонда развития

Проектно-сметная документация на строительство 27 общегосударственных школ, финансируемых из средств Саудовского фонда развития (СФР), уже разработана. Объявлены тендеры на строительно-монтажные работы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции статс-секретарь Госстроя Самат Борубаев.

По его данным, в начале 2019 года правительство утвердило проект по строительству социальных объектов.

«Всего выделено 2 миллиарда 158 миллионов сомов. Из них на строительство 207 объектов предусмотрено 1 миллиард 561,2 миллиона сомов, на капремонт — 236,8 миллиона сомов. Еще 350 миллионов сомов планируют потратить на 73 объекта водоснабжения. И 10 миллионов сомов на проектирование социальных объектов», — отмечают в ведомстве.

На данный момент строится 128 школ и спортивных залов, а также 28 детских садов. На эти цели выделено 1 миллиард 118,7 миллиона сомов. статс-секретарь Госстроя Самат Борубаев

Он отметил, что всего к 2019 году на выделенные денежные средства построят 96 объектов, 87 из них уже завершены.

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Статс-секретарь также рассказал о строительстве музея в мемориальном комплексе «Ата-Бейит». «Выполнены земляные работы, фундамент и стены цокольного этажа. Завершены бетонные работы по установке лестничных маршей», — сказал Самат Борубаев.

Госстрой планирует завершить объект до 1 апреля 2020-го.