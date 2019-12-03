Эльдар Таджибаев: По происшествию на «Кумторе» должны провести два расследования

По происшествию на «Кумторе» необходимо провести два расследования. Об этом журналистам сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, первое расследование должно быть техническим, чтобы выяснить причины аварии и инцидента. Согласно закону о промышленной безопасности опасных производственных объектов, такое расследование проводит специальная комиссия, возглавляемая уполномоченным органом отрасли промышленности. В случае с «Кумтором» им является Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования.

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Может проводить расследование и госкомиссия, которую создает правительство. В нее включают представителей госорганов, местной госадминистрации и органов местного самоуправления, на территории которых располагается опасный производственный объект, а также представителей отраслевого профсоюза и организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Расследование проводят в течение 15 дней. По результатам составляют акт технического расследования.

«Второе — расследование несчастного случая на производстве. Его начнут, как найдут пропавших сотрудников и будет квалифицировано происшествие. В состав данной комиссии включают представителей Госэкотехинспекции, технической инспекции отраслевого профсоюза и организации, где произошел несчастный случай. В результате расследования должны определить истинные причины происшествия и лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности и нормативных правовых актов по труду и охране труда», — подчеркнул Эльдар Таджибаев.

«Первостепенной задачей в настоящее время является проведение поисково-спасательной операции. В профсоюз уже поступают обращения от сотрудников «Кумтора» и родственников разыскиваемых работников с просьбой обеспечения объективности и прозрачности расследований. Технический инспектор ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана войдет в состав обеих комиссий», — заключил он.