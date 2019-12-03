Хорошая новость. Госипотечная компания снизила процентные ставки по кредитам

Государственная ипотечная компания снизила процентные ставки по кредитам. Об этом сообщает ее пресс-служба.

С 1 ноября 2019 года снижены ставки на 1 процент на вновь выдаваемые кредиты для сотрудников бюджетных организаций.

Новые ставки составляют:

8 процентов годовых при первоначальном взносе от 10 до 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья;

7 процентов годовых при первоначальном взносе от 20 до 30 процентов от стоимости приобретаемого жилья;

6 процентов годовых при первоначальном взносе от 30 процентов и выше от стоимости приобретаемого жилья.

Ставки также снижены для тех, кто получает ипотеку на строительство индивидуального жилья, — на 1 процент. То есть 10 процентов годовых на период строительства и 6 процентов годовых по окончании строительства жилья.

ГИК ранее выдала более 4 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 5 миллиардов сомов.