Сокращение региональных СМИ. Чиновники объяснили, почему не нужна периодика

Министерство культуры, информации и туризма проводит реорганизацию государственных региональных средств массовой информации.

Уточняется, что идет слияние областных государственных телерадиовещательных компаний, редакций районных и областных газет с образованием на их базе семи областных медиацентров и сокращением 110 штатных единиц. При этом на 15 процентов повысится заработная плата сотрудников.

По данным Минкультуры, реформа проводится с учетом проведенного анализа деятельности редакций этих СМИ.

«Большая часть региональной периодики перестала быть действенным инструментом в информировании жителей регионов о политике государства», — сказала директор департамента информации и массовых коммуникации при Минкультуры Салкын Сарногоева.

Она отметила, что областные центры будут иметь ТВ, газеты, веб-сайты, онлайн-вещание и пресс-центр во всех областях республики.