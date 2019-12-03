За неисполнение закона о госязыке телеканалы Кыргызстана оштрафуют

Мониторинг эфиров 33 телеканалов провело Министерство культуры, информации и туризма. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции замглавы ведомства Нуржигит Кадырбеков.

По его словам, департамент информации и массовых коммуникаций при Минкультуры провел количественный анализ вещания телеканалов на соответствие нормам Закона «О телевидении и радиовещании».

По данным замминистра, сегодня в Кыргызстане в цифровом формате вещают 55 телерадиоорганизаций. Анализ для получения сведений велся в течение одного эфирного дня с 7.00 до 00.00.

По результатам проверок вынесено 57 предписаний. Из всего списка телерадиоорганизаций, вещающих в цифровом эфирном наземном формате, обработано 33 телеканала, что в общем объеме составляет 561 час, или 33 тысячи 660 минут эфира. Нуржигит Кадырбеков

«Проводится работа по наложению штрафа за неисполнение норм закона, особенно по государственному языку и отечественному контенту. Все это должно составлять от общего вещания 50 процентов», — заявила директор департамента информации и массовых коммуникаций Салкын Сарногоева.

На основе результатов мониторинга направлены запросы на представление правоустанавливающих документов, разрешающих трансляцию фильмовой продукции в эфире телеканалов на территории страны.