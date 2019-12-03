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Общество

К бишкекской мэрии хотят пристроить четырехэтажное здание

К зданию мэрии Бишкека хотят возвести пристройку. Об этом стало известно на плановом совещании в муниципалитете.

Бишкекглавархитектура разработала эскизный проект пристройки.

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«Есть инициатива сделать пристройку с улицы Киевской. Решение еще не принято, мы хотим обсудить вопрос как с подразделениями, так и с общественностью», — отметил мэр Азиз Суракматов.

Как отметили в пресс-службе столичного муниципалитета, проект актуален, учитывая нехватку помещений для полноценной работы, особенно во время сессий Бишкекского городского кенеша.

По словам начальника Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева, здание будет четырехэтажным, с подземным паркингом. Общая площадь составит 5 тысяч 572 квадратных метра, паркинга — 1 тысячу 120 квадратных метров. Он рассчитан на 26 автомашин. В здании планируют установить два лифта. Кроме того, там будут большой конференц-зал на 120 мест, средний и малый залы.

«С существующим зданием его соединят галереей. На фасаде применят неоклассические элементы в форме пилястров, колонн с фронтонами, которые перекликаются с обликом существующего здания», — отметил он.

Асхат Тулебердиев добавил, что это эскизный проект, который доработают с учетом предложений.

Руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева напомнила, что здание мэрии является памятником архитектуры и любые изменения должны согласовывать с уполномоченным органом.

«Им является Минкультуры. Мы направим в установленном порядке запрос на получение заключения ведомства», — ответил Асхат Тулебердиев.

Азиз Суракматов добавил, что если Минкультуры не даст разрешения, то строительства не будет. «Но наши сотрудники уже не помещаются, по пять человек в кабинете сидят. Это уже необходимость», — отметил он.
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