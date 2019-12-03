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Общество

В Казахстане перевернулся пассажирский автобус. Есть погибшие

Фото пресс-службы КЧС МВД РК. На месте происшествия

Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Кызыл-Ординской области Казахстана. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Сегодня рано утром в 5.25 на автодороге Кызыл-Орда — Кумколь из-за гололеда водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автобуса.

Предварительно, в салоне автобуса находились 50 пассажиров.

«По состоянию на 7.56 на месте происшествия обнаружили четверых погибших, 15 пострадавших извлекли. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении КЧС МВД РК.
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