Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

У вице-премьер-министра Жениша Разакова, отвечающего за силовой блок, в собственности дом площадью 1 тысяча 600 квадратных метра и приусадебные участки. Кроме того, у него есть мебель на 30 тысяч сомов, компьютеры и бытовая техника. За год чиновник заработал 1 миллион 167 тысяч сомов.

Доходы родственников Жениша Разакова выше. В 2018 году их поступления составили 6 миллионов 74 тысячи сомов. У них также есть приусадебные участки, мебель, компьютеры. Только нет дома или квартиры.