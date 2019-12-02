09:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Декларационная кампания — 2018. У Жениша Разакова жилой дом в 1600 квадратов

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

У вице-премьер-министра Жениша Разакова, отвечающего за силовой блок, в собственности дом площадью 1 тысяча 600 квадратных метра и приусадебные участки. Кроме того, у него есть мебель на 30 тысяч сомов, компьютеры и бытовая техника. За год чиновник заработал 1 миллион 167 тысяч сомов. 

Доходы родственников Жениша Разакова выше. В 2018 году их поступления составили 6 миллионов 74 тысячи сомов. У них также есть приусадебные участки, мебель, компьютеры. Только нет дома или квартиры. 
Ссылка:
просмотров: 1272
Версия для печати
Материалы по теме
Декларационная кампания — 2018. Депутат возмущена — из ее отчета исчезло жилье
Декларационная кампания — 2018. У Эльвиры Сурабалдиевой нет ни жилья, ни машины
Декларационная кампания — 2018. У главы президентского аппарата две квартиры
Доход родственников Осмонбека Артыкбаева в 2018 году составил более 28 миллионов
Декларационная кампания — 2018. Экс-спикер заработал 39 миллионов сомов
Декларационная кампания — 2018. У экс-главы Чуйской области дом отдыха и дача
По итогам декларационной кампании могут возбудить дела о незаконном обогащении
Декларации-2018. У Камчыбека Жолдошбаева своя фирма
Отличник образования Тазабек Икрамов заработал за 2018 год 670 тысяч 45 сомов
Ни дома, ни машины. Что указала в декларации председатель Верховного суда
Популярные новости
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Атамбаев не&nbsp;воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с&nbsp;суда Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
3 декабря, вторник
09:46
К бишкекской мэрии хотят пристроить четырехэтажное здание К бишкекской мэрии хотят пристроить четырехэтажное здан...
09:31
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уже можно дышать
08:57
В Казахстане перевернулся пассажирский автобус. Есть погибшие
08:50
Нам нужны компетентные министры. Депутат хочет изменить требования к кандидатам
2 декабря, понедельник
23:49
Доступ в интернет «по лицу» ввел Китай
23:33
Декларационная кампания — 2018. У Жениша Разакова жилой дом в 1600 квадратов