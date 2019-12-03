В Бишкеке 3 декабря солнечно. Температура воздуха днем будет +10 градусов. День уменьшился до 9 часов 13 минут.

Отключение газа, света, воды

до 4 декабря газа не будет в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Большой Чуйский канал (БЧК), Карагачевая, Дачная, Малый Чуйский канал (МЧК), Ак-Тилек, Саадаева.

Куда сходить

Культура выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе;

в Доме кино имени пройдет день румынского кино. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

товарищеский матч по футзалу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Улугбек Ормонов Родился 3 декабря 1963 года в селе Баштобе Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол». Нурбек Эген Родился 3 декабря 1975 года в Ошской области. Режиссер, сценарист. Азамат Байматов Родился 3 декабря 1988 года в Оше. Футболист, член национальной сборной (защитник).

Памятные даты

Международный день инвалидов

Фото 24.kg. Инвалиды по слуху и зрению на пресс-конференции в 24.kg, май 2016 года

День учрежден в 1992 году. А в декабре 2006-го Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие — это одновременно договор по правам человека и инструмент развития.

В мире проживает примерно один миллиард инвалидов — это около 15 процентов населения планеты.

По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира, также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам: образованию, занятости, здравоохранению и системам социальной и правовой поддержки.

Международный день борьбы с пестицидами

3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден этот день.

Пестициды — это синтетические химические вещества, которые многие страны во второй половине XX века широко использовали для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Девиз дня — «Пестициды — тупик цивилизации».

Именно пестициды, по мнению экспертов ООН, стали главной причиной «тихой катастрофы» — так называют сегодняшнее состояние почв в Европе. Более того, выяснилось: стойкость пестицидов настолько высока, а их распространение настолько глобально, что их обнаружили даже в организмах пингвинов Антарктики, куда пестициды были занесены воздушными и океанскими потоками.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Токтоналы Сейталиев

Фото из интернета. Токтоналы Сейталиев

Родился 3 декабря 1937 года в селе Джайылма (ныне Панфиловский район). Народный артист СССР, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, солист Кыргызского академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

По диапазону и характеру звучания голос Токтоналы Сейталиева — лирико-драматический тенор. В его репертуаре — кыргызские народные песни, романсы русских композиторов, европейская вокальная классика, неаполитанские канцоны и оперные партии.

На оперной сцене им созданы многие незабываемые образы: Фауст в операх А.Бойко и Ш.Гуно, Альфред в «Травиате», Ленский в «Евгении Онегине», Кульчоро в опере «Ай-Чурек».

Более 30 лет Токтоналы Сейталиев преподает в Музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева, в Институте искусств имени Бубусары Бейшеналиевой, в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

Родился художник-мультипликатор Болотбек Жумалиев

Фото open.kg. Болотбек Жумалиев

Родился 3 декабря 1952 года в селе Джерге-Тал Нарынской области. Отличник кинематографии Кыргызстана.

С 1977 года — художник-мультипликатор, затем художник-постановщик мультфильмов на киностудии «Кыргызфильм».

Член Союза художников СССР, член Союза кинематографистов СССР.

Один из создателей первого национального мультфильма «Цифры спорят».

Умер актер Аcанкул Куттубаев

Фото www.kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Песнь о любви»

Родился в 1914 году в селе Джыламыш Чуйской области. Кыргызский и советский актер театра и кино, заслуженный артист Киргизской ССР.

С 1941-го — выступал в труппе Кыргызского национального академического театра драмы. Работал в Тянь-Шаньском (ныне Нарынском) муздрамтеатре.

Достигнув пенсионного возраста, Асанкул Куттубаев оставил игру в театре и неожиданно для себя стал получать приглашения на съемки в кино и почти все свои роли сыграл уже после 60 лет.

Снялся в таких фильмах, как «У старой мельницы», «Белый пароход», «Дуэль под чинарой», «Песнь о любви», «Тринадцатый внук», «Волчья яма», и других.

Умер 3 декабря 1994 года.

Умер профессор Санжарбек Данияров

Фото daniyarov.kg. Санжарбек Данияров