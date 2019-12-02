Арест Афтандила Жоробекова. В Бишкеке пройдет митинг в поддержку блогера

В Бишкеке организуют акцию в поддержку администратора страницы БеспределKG в Facebook Афтандила Жоробекова. Об этом сообщают пользователи соцсети.

«Адвокаты подали апелляцию по делу Афтандила. В течение трех дней будет принято решение о дате суда, если вы считаете, что обвинения по делу Афтандила не справедливы, то приходите на молчаливый протест к зданию суда, дата и время будут объявлены дополнительно», — говорится в сообщении активистов.

В правовой клинике «Адилет» подтвердили 24.kg, что решение о мере пресечения Афтандила Жоробекова уже обжаловано. Суд пройдет на этой неделе, но точная дата заседания пока неизвестна.

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В соцсети также продолжается флешмоб «Я/Мы Афтандил Жоробеков». Пользователи призывают всех подписать петицию за освобождение блогера.

Напомним, о задержании Афтандила Жоробекова стало известно 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, отметив, что его арест неправомерен.