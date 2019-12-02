20:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Арест Афтандила Жоробекова. В Бишкеке пройдет митинг в поддержку блогера

В Бишкеке организуют акцию в поддержку администратора страницы БеспределKG в Facebook Афтандила Жоробекова. Об этом сообщают пользователи соцсети.

«Адвокаты подали апелляцию по делу Афтандила. В течение трех дней будет принято решение о дате суда, если вы считаете, что обвинения по делу Афтандила не справедливы, то приходите на молчаливый протест к зданию суда, дата и время будут объявлены дополнительно», — говорится в сообщении активистов.

В правовой клинике «Адилет» подтвердили 24.kg, что решение о мере пресечения Афтандила Жоробекова уже обжаловано. Суд пройдет на этой неделе, но точная дата заседания пока неизвестна.

Читайте по теме
Арест Афтандила Жоробекова. Активисты считают: ГКНБ стал инструментом цензуры

В соцсети также продолжается флешмоб «Я/Мы Афтандил Жоробеков». Пользователи призывают всех подписать петицию за освобождение блогера.

Напомним, о задержании Афтандила Жоробекова стало известно 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, отметив, что его арест неправомерен.
Ссылка:
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Арест Афтандила Жоробекова. Активисты считают: ГКНБ стал инструментом цензуры
Десятку стран с самой жесткой цензурой СМИ возглавила Эритрея
Депутат предлагает запретить публикацию в СМИ сообщений о тяжких преступлениях
Түрмөнстанда теле аркылуу секс жана жаман адаттарды көрсөтүүгө тыюу салынды
Премьер-министр Узбекистана оскорбил журналиста и запретил прямые эфиры на ТВ
В Кыргызстане с поэтом побеседовали в Генпрокуратуре из-за сатирических стихов
Эксперты начнут определять, относятся ли аудиовизуальные произведения к порнографии
Окмотпресс: Сообщение от 21.10.2016 г. об утверждении положения о порядке отнесения аудиовизуальных произведений к категории порнографических и иных запрещенных видов творческой деятельности
Дмитрий Голованов: Цензура в Кыргызстане должна быть запрещена Конституцией (обновлено)
Сайты.kg. Команда «фас»?
Популярные новости
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
2 декабря, понедельник
20:41
Арест Афтандила Жоробекова. В Бишкеке пройдет митинг в поддержку блогера Арест Афтандила Жоробекова. В Бишкеке пройдет митинг в ...
20:24
ОсОО «Электросила» опровергает, что задолжало за свет 17,7 миллиона сомов
19:52
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза
19:45
Почему дело Аиды Саляновой должно быть декриминализировано? Ответ юристов
19:27
Декларационная кампания — 2018. Депутат возмущена — из ее отчета исчезло жилье