ОсОО «Электросила» опровергает, что задолжало за свет 17,7 миллиона сомов. Глава предприятия Али Водянов сообщил 24.kg, что решением судов всех инстанций иск ОАО «Джалал-Абадэлектро» о взыскании задолженности не был удовлетворен.

Правда, в решении инстанций речь идет о долге в 16,7 миллиона сомов. Откуда взялся дебит в 17,4 миллиона сомов, руководство «Электросилы» не пояснило, сославшись на то, что информация ОАО «Джалал-Абадэлектро» недостоверна.

Ранее ОАО «Джалал-Абадэлектро» опубликовало список крупных задолжников, который возглавляет ОсОО «Электросила».