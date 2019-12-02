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Общество

ОсОО «Электросила» опровергает, что задолжало за свет 17,7 миллиона сомов

ОсОО «Электросила» опровергает, что задолжало за свет 17,7 миллиона сомов. Глава предприятия Али Водянов сообщил 24.kg, что решением судов всех инстанций иск ОАО «Джалал-Абадэлектро» о взыскании задолженности не был удовлетворен.

Правда, в решении инстанций речь идет о долге в 16,7 миллиона сомов. Откуда взялся дебит в 17,4 миллиона сомов, руководство «Электросилы» не пояснило, сославшись на то, что информация ОАО «Джалал-Абадэлектро» недостоверна.

Ранее ОАО «Джалал-Абадэлектро» опубликовало список крупных задолжников, который возглавляет ОсОО «Электросила».
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