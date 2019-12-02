Ошская журналистка пожаловалась в прокуратуру на чиновников мэрии

В Оше журналистка пожаловалась в прокуратуру на должностных лиц мэрии города. Об этом 24.kg сообщила сама Гульзат Газиева.

По ее словам, она обратилась к вице-мэру Жасуру Азимову и главе управления муниципальной собственности Ашымжану Семетееву предоставить информацию о муниципальных земельных участках, объектах в арендном пользовании, кому и на какой срок выдано разрешение на аренду, а также попросила протоколы заседаний комиссии, принимающей решения по этому вопросу за 2018–2019 годы.

«Управление муниципальной собственности 1 ноября ответило, что все материалы засекречены, а от вице-мэра я получила письменный ответ 21 ноября, где говорится, что у них нет возможности дать протоколы заседаний комиссий», — рассказала журналистка.

Гульзат Газиева написала жалобу в городскую прокуратуру о нарушении ее прав и воспрепятствовании профессиональной деятельности.