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Общество

Декларационная кампания — 2018. Кубатбек Боронов заработал 1,4 миллиона сомов

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов живет только на зарплату.  Его годовой доход составил 1 миллион  411 тысяч сомов. Ни дома, ни квартиры у него нет. Зато имеется мебель на 380 тысяч 700 сомов и бытовая техника на 166 тысяч 750 сомов. 

Его родственники не заработали в 2018 году ничего. Зато потратили 620 тысяч сомов. Своего жилья у родни Боронова также нет.  Есть  только крупный рогатый скот и машина. 
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