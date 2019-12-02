Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов живет только на зарплату. Его годовой доход составил 1 миллион 411 тысяч сомов. Ни дома, ни квартиры у него нет. Зато имеется мебель на 380 тысяч 700 сомов и бытовая техника на 166 тысяч 750 сомов.

Его родственники не заработали в 2018 году ничего. Зато потратили 620 тысяч сомов. Своего жилья у родни Боронова также нет. Есть только крупный рогатый скот и машина.