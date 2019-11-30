Презентация эпоса «Манас» на узбекском языке прошла в городе Ош

Вчера в рамках международной программы «Ош — культурный центр Тюркского мира» в Ошском государственном университете презентовали эпос «Манас» на узбекском языке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

Вначале мероприятия на площадке перед главным корпусом ОшГУ состоялась культурная программа «Манастын руху», подготовленная студентами ошских вузов, открыли книжную выставку.

В рамках мероприятия прошла постановка спектакля «Айкол Манас» и концертная программа. Перед зрителями выступили манасчи, которые прочли отрывки из эпоса «Манас».