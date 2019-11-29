Бишкекводоканалу понадобились стиральные машины, холодильники и телевизоры

Бишкекводоканал объявил тендер на приобретение бытовой техники. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, предприятие планирует приобрести четыре стиральные машины (с максимальной загрузкой не менее 8 килограммов и керамическим нагревателем), восемь телевизоров LED с диагональю не менее 32 дюйма, поддержкой Ethernet и USB и один настенный телевизор с диагональю не менее 75 дюймов.

Кроме того, Бишкекводоканалу потребовалось два двухкамерных и три однокамерных холодильника, семь микроволновых и одна электрическая 4-конфорочная плита с духовым шкафом и современным дизайном.

Также среди лотов — портативный проектор и экран к нему.

На приобретение бытовой техники компания планирует потратить более 600 тысяч сомов.