Неделя-24. Бишкек митинговал против коррупции и новые тарифы растаможки авто

В Бишкеке прошел митинг против коррупции. Горожане собрались у памятника героям Апрельской революции рядом с «Белым домом». Всего в акции протеста участвовали, по разным данным, от 500 до 2 тысяч человек. Толчком к организации акции послужило журналистское расследование Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне. Жители Кыргызстана возмущены, что властям якобы не хватает фактов, чтобы пресечь деятельность коррупционеров и привлечь их к наказанию.
Расследованием уголовного дела по материалу «Азаттыка», Kloop и OCCRP займется межведомственная следственная группа. Журналистское расследование стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Покушение на убийство». Организацией досудебного производства займется ГКНБ. В созданную межведомственную группу вошли следователи Госкомитета, МВД и ГСБЭП.
В деле энергетиков, связанном с модернизацией ТЭЦ, гособвинение озвучило сроки, которые просит для обвиняемых. Так, для бывшего премьер-министра Сапара Исакова затребовали 15 лет тюрьмы. Больше попросили только для экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева — 17 лет заключения.
Еще четырех обвиняемых просят осудить на 11 лет лишения свободы — бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, экс-исполнительного директора группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлана Бримкулова и двух бывших директоров ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова и Жолдошбека Назарова. Гособвинение также просит взять под стражу и осудить на 7 лет экс-министра финансов Ольгу Лаврову. Она сейчас находится под домашним арестом.
Интересно, что депутата Жогорку Кенеша, бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева прокуроры просят всего лишь оштрафовать на 5 миллионов сомов.
В Бишкеке прошел саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году в ней председательствует Кыргызстан. Работу республики по продвижению и укреплению организации оценили высоко. Председательство в ОДКБ переходит России.
Среди главных вопросов, которые обсуждали главы государств, — противодействие наркотрафику, глобальная безопасность и укрепление таджикско-афганской границы, военное сотрудничество. По итогам саммита подписали 18 документов.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».
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