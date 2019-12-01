Неделя-24. Бишкек митинговал против коррупции и новые тарифы растаможки авто

В Бишкеке прошел митинг против коррупции. Горожане собрались у памятника героям Апрельской революции рядом с «Белым домом». Всего в акции протеста участвовали, по разным данным, от 500 до 2 тысяч человек. Толчком к организации акции послужило журналистское расследование Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне. Жители Кыргызстана возмущены, что властям якобы не хватает фактов, чтобы пресечь деятельность коррупционеров и привлечь их к наказанию.

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Расследованием уголовного дела по материалу «Азаттыка», Kloop и OCCRP займется межведомственная следственная группа. Журналистское расследование стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Покушение на убийство». Организацией досудебного производства займется ГКНБ. В созданную межведомственную группу вошли следователи Госкомитета, МВД и ГСБЭП.

В деле энергетиков, связанном с модернизацией ТЭЦ, гособвинение озвучило сроки, которые просит для обвиняемых. Так, для бывшего премьер-министра Сапара Исакова затребовали 15 лет тюрьмы. Больше попросили только для экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева — 17 лет заключения.

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Еще четырех обвиняемых просят осудить на 11 лет лишения свободы — бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, экс-исполнительного директора группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлана Бримкулова и двух бывших директоров ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова и Жолдошбека Назарова. Гособвинение также просит взять под стражу и осудить на 7 лет экс-министра финансов Ольгу Лаврову. Она сейчас находится под домашним арестом.

Интересно, что депутата Жогорку Кенеша, бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева прокуроры просят всего лишь оштрафовать на 5 миллионов сомов.

Фото из интернета. Флаги государств ОДКБ

В Бишкеке прошел саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году в ней председательствует Кыргызстан. Работу республики по продвижению и укреплению организации оценили высоко. Председательство в ОДКБ переходит России.

Среди главных вопросов, которые обсуждали главы государств, — противодействие наркотрафику, глобальная безопасность и укрепление таджикско-афганской границы, военное сотрудничество. По итогам саммита подписали 18 документов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Очередное испытание для президента

Фото Султана Досалиева. Все ждут адекватной реакции президента Сооронбая Жээнбекова на происходящее в стране

Коррупция на кыргызской таможне — это секрет Полишинеля. О серых схемах, используемых при растаможке, хорошо известно не только в Кыргызстане, но и в СНГ. Страны-партнеры по ЕАЭС при двусторонних контактах неоднократно намекали нашему руководству, что решить проблему следует как можно быстрее. Потом говорить об этом начали прямо. Все это на фоне скандала вокруг Райымбека Матримова и журналистского расследования о выводе огромных денег из Кыргызстана ставит в очень неудобное положение нынешние власти страны, включая главу государства. Как происходящее может отразиться на его судьбе, в материале «Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова»

Растаможка машин. Тарифы кусаются

С нового года в Кыргызстане в отношении автотранспортных средств начнут действовать единые ставки таможенных пошлин, принятые на всей территории Евразийского экономического союза. В Государственной таможенной службе рассказали, как можно оформить машину с 1 января 2020 года.

Общественный транспорт Бишкека лишат налички

Фото из интернета. Валидаторы в общественном транспорте начнут тестировать в декабре

С января 2020 года в общественном муниципальном транспорте Бишкека вводят электронное билетирование. Но запустить систему в пилотном режиме планируют в декабре, тогда же начнут продажу и распространение карт. В декабре водители будут принимать как наличную, так и безналичную плату. Подробнее о том, как будет работать новая система в материале Марии Орловой «Электронное билетирование. Где купить карты и сколько будет стоить проезд».

Электронная запись к врачу. Попробуй запишись

Министерство здравоохранения отчиталось: мы запустили электронную запись к врачу в центрах семейной медицины. Чиновники заверили, что система работает в столице, Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях. 24.kg протестировало очередную реформу Минздрава. Первая попытка журналиста записаться на прием онлайн окончилась провалом.

Как учитель русского языка стала успешной бизнесвумен

Фото Эльмиры Эшановой. По ее мнению, все мигранты могут добиться в той же Москве гораздо большего

Десятки тысяч мигрантов из Кыргызстана работают в России, Турции, Казахстане и других странах. Они зарабатывают и поддерживают родных и экономику страны своими переводами, но не всем удается. Президент Международной ассоциации предпринимателей Эльмира Эшанова рассказала 24.kg историю своего успеха в Москве и поделилась советами, как правильно распоряжаться заработанным и стать инвестором.

Трудовых мигрантов в Кыргызстане не жалуют

В то время как из Кыргызстана трудоспособное население уезжает на заработки в ближнее и дальнее зарубежье, в КР приезжают работники-мигранты из соседних республик (Узбекистан, Таджикистан). И обходятся наши граждане с наемными работниками иногда несправедливо — отбирают документы, запугивают, не выплачивают деньги. Об одном из таких случаев в материале Анастасии Бенгард «Узбеки в Кыргызстане. Мечтали заработать, а стали жертвами».

Удивительный Кыргызстан. Фотовзгляд читателей 24.kg

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Мы отправляемся на юг Кыргызстана. Фотографии оттуда в нашей рубрике появляются гораздо реже, чем из северных областей. А красот там не меньше. В этом мы и убедимся — «Мгновения жизни. Южные мотивы: Ош, Таш-Кумыр, Ала-Бука».

Королева кыргызского волейбола

Многие спортсменки из-за семьи рано завершают карьеру. Но капитан сборной Кыргызстана по волейболу Айдай Кадырова не из таких. Она дважды уходила в декрет и триумфально возвращалась. Недавно выиграла бронзу на чемпионате Азии. Какое место занимает в ее жизни спорт и кто ее вдохновляет, 28-летняя Айдай Кадырова рассказала в интервью 24.kg.

О тех, кому правила не писаны

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Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина»