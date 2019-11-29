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Общество

В «Джале» снесли вулканизацию и автомойку. Мешали строительству тротуара

В микрорайоне «Джал» снесли вулканизацию, автомойку и пункт замены масла. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, они находились на муниципальной земле и мешали строительству велодорожки и тротуара.

«По решению комиссии управления земельными ресурсами мэрии Бишкека по предоставлению прав аренды на земельные участки договор с арендатором расторгнут», — отметили в муниципалитете.

В мэрии подчеркнули, что арендаторов перед началом работы и при заключении договора аренды всегда уведомляют о необходимости освобождения территории для реализации городских проектов.
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