В «Джале» снесли вулканизацию и автомойку. Мешали строительству тротуара

В микрорайоне «Джал» снесли вулканизацию, автомойку и пункт замены масла. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, они находились на муниципальной земле и мешали строительству велодорожки и тротуара.

«По решению комиссии управления земельными ресурсами мэрии Бишкека по предоставлению прав аренды на земельные участки договор с арендатором расторгнут», — отметили в муниципалитете.

В мэрии подчеркнули, что арендаторов перед началом работы и при заключении договора аренды всегда уведомляют о необходимости освобождения территории для реализации городских проектов.