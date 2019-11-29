Госсанэпиднадзор закрыл частную школу в Бишкеке. Ее организовали самовольно

Частную школу «Билим чырагы», организованную самовольно, выявили сотрудники центра Госсанэпиднадзора во время внеплановой проверки.

Поводом послужило сообщение о выявлении в учебном заведении случая заболевания острым вирусным гепатитом А с одним пострадавшим.

«Проверка установила, что у школы документов на перепрофилирование от Бишкекглавархитектуры нет, лицензия МОиН не предоставлена», — отметили в центре.

При этом нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию общеобразовательных организаций. В частности, не соблюдаются нормы площади на одного учащегося, расстановки учебной мебели с учетом левостороннего естественного освещения, отсутствуют спортзал и спортивная площадка, в пищеблоке недостаточно производственных помещений, не хватает посуды.

Центр подготовил по выявленным нарушениям письма в прокуратуру Бишкека о принятии мер в отношении руководства школы, Министерство образования и науки и на имя директора учебного заведения Ж.Эшмамбетовой о приостановлении работы до приведения всего в соответствие требованиям СанПиНов.