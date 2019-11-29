Цифра дня. 1 тысяча 597 человек обратились в общественную приемную Минздрава

В общественную приемную Министерства здравоохранения с января по октябрь обратились 1 тысяча 597 человек. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, из общего числа по телефону доверия обратились 1 тысяча 185 человек, больше всего звонков поступило из Бишкека (236).

Чаще всего люди жаловались на грубость, халатность и волокиту медперсонала, на некачественное лечение, плохую работу скорой помощи, на вымогание и взимание денег, на нарушение трудового законодательства, отказ в медуслуге и плохие условия в организациях здравоохранения.

«С просьбой помочь в льготном и бесплатном лечении в общественную приемную Минздрава КР обратились 68 человека, в организации лечения за рубежом — 5 человек», — отметили в ведомстве.

Телефон горячей линии общественной приемной Минздрава КР — 0312621023.