В Бишкеке 2 декабря дождь со снегом. Температура воздуха днем будет +6 градусов. День уменьшился до 9 часов 15 минут.
Куда сходить
КультураКуда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Талантаалы Бакчиев
Родился 2 декабря 1971 года. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, манасовед.
Памятные даты
Международный день борьбы за отмену рабства
По данным ООН, в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм современного рабства.
Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Одна из четырех жертв — ребенок.
Женщины и девочки составляют 99 процентов от числа жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58 процентов — в других секторах теневой экономики.
День 2D-художников
2 декабря отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Для праздника выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.
Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает немногое. И в том, и в другом случаях в первую очередь требуется уметь грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и так далее.
Как отмечают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.
Люди, которые меняли мир
Родилась актриса Назира Мамбетова
Родилась 2 декабря 1948 года в селе Тамга Иссык-Кульской области. Заслуженная артистка Киргизской ССР (1979).
Вместе с группой молодых выпускников направлена в Ошский кыргызский драматический театр. С 1972 по 1980 год сыграла на сцене десятки ролей.
В кино Назира Мамбетова сразу выступила удачно в картине «Я Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»), создав запомнившийся зрителю образ Кадичи. Достоверно и красочно сыграла актриса затем небольшие роли шаманки Гошар в фильме «Земля Санникова» (1973) и в эпизоде картины «Поле Айсулу» (1976).
Критика отметила работу актрисы в фильме «Белый пароход» (1975) Болота Шамшиева, где она с глубоким проникновением в душевный мир забитой, униженной деспотом-мужем женщины нарисовала трагическую судьбу Бекей.
Сыграла алайскую царицу в фильме «Курманджан датка».
Родился генерал-полковник Абдыгул Чотбаев
Родился 2 декабря 1957 года в селе Торт-Куль Чуйской области. Первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана.
В августе — октябре 1999-го — командующий Объединенной группировкой войск, действовавших в ходе так называемой первой баткенской войны.
Генерал-полковник был среди первых солдат, отправленных в Афганистан, служил в составе 40-й армии 180-го мотострелкового полка.
Абдыгул Чотбаев награжден орденами Красной Звезды, «Данакер», Дружбы (РФ, 2010), грамотой Президиума ВС СССР, шестью медалями СССР, афганскими медалями «За отличие в службе», «От благодарного афганского народа», медалями «70 лет МВД Кыргызстана», «Манас-1000», именным оружием.
Первый кавалер общественного российского ордена «Щит Отечества».