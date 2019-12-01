В Бишкеке 1 декабря солнечно. Температура воздуха днем будет +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 16 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и «Галерея-М» приглашают на выставки;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова представит спектакли «Звериные истории» и «Иван да Марья»;
- в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева покажут балет «Лебединое озеро»; Подробнее
- в АУЦА состотся спектакль «Говорящие пальчики»;
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Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Кот в сапогах» и «Шайыр достор».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Расул Артыкбаев
Родился 1 декабря 1959 года в селе Кара-Ой Ак-Талинского района Нарынской области, заместитель директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.
Юрий Захаров
Родился 1 декабря 1985 года. Мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион Азии, участник Олимпийских игр.
Памятные даты
Создана Национальная гвардия Кыргызстана
Случилось это 1 декабря 1991 года. Первые гвардейцы (300 человек) приняли присягу на верность Родине и народу 20 июля 1992 года. На сегодня состав гвардии — 1,5 тысячи гвардейцев.
Национальная гвардия — самостоятельное воинское формирование. Находится в подчинении президента Кыргызстана.
Алмазбек Атамбаев вступил в должность президента
В 2011 году именно в этот день Алмазбек Атамбаев принял присягу перед народом.
Инаугурация состоялась в Национальной филармонии. Это была первая в истории передача власти от временного президента новому. В инаугурации участвовали свыше трех десятков высокопоставленных лиц из разных стран. Обошлось торжество в 10 миллионов сомов.
Всемирный день борьбы со СПИДом
Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.
По данным ООН, более 35 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ.
СПИД зарегистрирован как новая болезнь 5 июня 1981 года Американским центром контроля над заболеваниями.