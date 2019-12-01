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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 1 декабря солнечно. Температура воздуха днем будет +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 16 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и «Галерея-М» приглашают на выставки;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова представит спектакли «Звериные истории» и «Иван да Марья»;
  • в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева покажут балет «Лебединое озеро»; Подробнее
  • в АУЦА состотся спектакль «Говорящие пальчики»;

  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Кот в сапогах» и «Шайыр достор».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Расул Артыкбаев

Родился 1 декабря 1959 года в селе Кара-Ой Ак-Талинского района Нарынской области, заместитель директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Юрий Захаров

Родился 1 декабря 1985 года. Мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион Азии, участник Олимпийских игр.

Памятные даты

Создана Национальная гвардия Кыргызстана

из интернета
Фото из интернета

Случилось это 1 декабря 1991 года. Первые гвардейцы (300 человек) приняли присягу на верность Родине и народу 20 июля 1992 года. На сегодня состав гвардии — 1,5 тысячи гвардейцев.

Национальная гвардия — самостоятельное воинское формирование. Находится в подчинении президента Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев вступил в должность президента

аппарата президента КР
Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев на инаугурации

В 2011 году именно в этот день Алмазбек Атамбаев принял присягу перед народом.

Инаугурация состоялась в Национальной филармонии. Это была первая в истории передача власти от временного президента новому. В инаугурации участвовали свыше трех десятков высокопоставленных лиц из разных стран. Обошлось торжество в 10 миллионов сомов.

Всемирный день борьбы со СПИДом

из интернета
Фото из интернета. Красная ленточка — официальный международный символ борьбы со СПИДом

Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.

По данным ООН, более 35 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ.

СПИД зарегистрирован как новая болезнь 5 июня 1981 года Американским центром контроля над заболеваниями. 
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