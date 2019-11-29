Более миллиона сомов задолжал энергетикам Исторический музей

Более миллиона сомов должен компании «Северэлектро» Кыргызский государственный исторический музей. Об этом сообщила пресс-служба ОАО.

Помимо Исторического музея, который задолжал 1,38 миллиона сомов, в списке дебиторов Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева (477 тысяч), учреждение № 21 ГСИН (более миллиона), департамент государственных зданий при управлении делами президента (2,6 миллиона), государственное предприятие ГТК «Иссык-Куль» (2 миллиона), ОсОО «Продсервис» (8,3 миллиона).

Национальный хирургический центр задолжал более 757 тысяч, МП «Бишкексвет» — более 137 тысяч, Водоканал в Таласской области — 3,2 миллиона.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.