Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 12 раз

Экологическое движение MoveGreen установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берутся среднесуточные показатели.

Данные на 29 ноября на 8.30:

Превышение предельно допустимого уровня концентрации частиц PM2.5 наблюдается во всех районах столицы:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 12,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 435 мкг/м³, на момент измерения — 150 мкг/м³;

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 8,48 раза: PM2.5 среднесуточный — 297 мкг/м³, на момент измерения — 118 мкг/м³;

микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 6,68 раза: PM2.5 среднесуточный — 234 мкг/м³, на момент измерения — 187 мкг/м³;

в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 6,82 раза: PM2.5 среднесуточный — 239 мкг/м³, на момент измерения — 149 мкг/м³;

жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в три раза: PM2.5 среднесуточный — 106 мкг/м³, на момент измерения — 91 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 132 AQI, концентрация PM2.5 на момент измерения — 47 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.