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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 ноября солнечно. Температура воздуха днем будет +1 градус. День уменьшился до 9 часов 18 минут.

Куда сходить

Культура

  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и «Галерея-М» приглашают на выставки;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова представит спектакль «Нежность Натахи» и «Лесной переполох»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Каркыранын канаты»;
  • в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — оперу «Сельская честь»;
  • в НЦДЮ «Сейтек» откроется фестиваль боевых искусств «Баатыр»;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит дуэт из Алматы «Опиа».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Анвар Артыков

Родился 30 ноября 1951 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Уланбек Асанов

Родился 30 ноября 1970 года в Джалал-Абадской области. Заместитель председателя Социального фонда КР.

Азамат Исраилов

Родился 30 ноября 1973 года. Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

Руслан Акун

Родился 30 ноября 1984 года. Режиссер, сценарист, продюсер.

Памятные даты

Всемирный день домашних животных

Идея об учреждении данного праздника озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931 году. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить об ответственности за «братьев наших меньших».

Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

В этот день проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, флешмобы в поддержку создания приютов и клиник для животных, выставки кошек и собак.

Международный день защиты информации

Цель дня — напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Праздник появился в 1988 году. Именно тогда зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса.

Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983-м.

 
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