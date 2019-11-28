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Общество

29 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Панфилова, Фучика, Торекула Айтматова, Огонбаева, переулок Таллинский, жилмассив «Ак-Орго» (улица Жетиген);
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Шаты, Оберон, Жайылган, Бекматова) «Ынтымак» (улицы Кырман, Бердибаева, Самойленко, Абдрахманова, Кырман, Славгородская, Терменчик, Магистральная), «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Щербет, Кен-Суу, Репина, Кызыл-Адыр, Кривоносова, Бердиева), «Нижний-Орок», «Рухий-Мурас», отрезки улиц Баялинова, Ганди, Джамбула, село Чон-Арык (улицы Мостовая, Самойленко, Центральная, Гаражная, Восточная);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улицы Гаражная, Кожомкулова), улицы Исанова, Боконбаева, Чуйкова;
  • 10.00-15.00 — жилмассив «Кайынды» (улицы Чалбай, Керамическая);
  • 13.00-16.00 — жилмассив «Ак-Тилек-3» (улицы Эмгек, Надырбек, Акжолтой, Ырыскы);
  • 13.00-17.00 — 4-й микрорайон, 14-16, 14а, 14б, 15а, 22а, 14/1;
  • 14.00-15.30 — отрезки улицы Дачной, переулки Керченский, Красноярский;
  • 14.00-15.00 — отрезки улиц Рысмендиева, Асанбаева, Лесхозной.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Аламедин (улица Алма-Атинская), Маевка (улицы Замандаш, Келечек, Молодой Гвардии, Восточная, Арычная, Берекет), Арашан (улицы 8 Марта, Садовая), Карла Маркса (улицы Молодежная, Пионерская, Октябрьская), Кайырма (улица Актюбинская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Садовая, Линейная, Заводская, Кирпичная, Тургенева, Октябрьская), села Кунтуу (улицы Новая, Джамгерчинова, Сейдесенбаева, Ашырбек, Молдосан, Исмаила, Садовая), Романовка (улицы Карла Маркса, Пионерская, Набережная, Комсомольская, Полевая), Лесное (улицы Восточная, Центральная, Средняя), Новопавловка (улицы Чолпон-Ата, Проектируемая, Лавровых, Деповская, Свердлова), Восточное (улицы Прифермская, Махачкалинская);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (восточная часть), Беловодское (улица Ленина, 37);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Полтавка, Орто-Суу, Новониколаевка (улица Мира), город Кара-Балта (улицы Панфилова, Агрономическая, «Квартал спортивный», 1-6);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Алмалуу (улицы Тулебердиева, Тайгашкаева, Картанбаева, Манапова), Гагарина (улицы Ворошилова, Мичурина, Советская), город Кант (улицы 25 лет партсъезда, 60 лет СССР).
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