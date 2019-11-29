В Бишкеке 29 ноября солнечно. Температура воздуха днем будет +1 градус. День уменьшился до 9 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Панфилова, Фучика, Торекула Айтматова, Огонбаева, переулок Таллинский, жилмассив «Ак-Орго» (улица Жетиген);

9.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Шаты, Оберон, Жайылган, Бекматова) «Ынтымак» (улицы Кырман, Бердибаева, Самойленко, Абдрахманова, Кырман, Славгородская, Терменчик, Магистральная), «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Щербет, Кен-Суу, Репина, Кызыл-Адыр, Кривоносова, Бердиева), «Нижний-Орок», «Рухий-Мурас», отрезки улиц Баялинова, Ганди, Джамбула, село Чон-Арык (улицы Мостовая, Самойленко, Центральная, Гаражная, Восточная);

9.30-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улицы Гаражная, Кожомкулова), улицы Исанова, Боконбаева, Чуйкова;

10.00-15.00 — жилмассив «Кайынды» (улицы Чалбай, Керамическая);

13.00-16.00 — жилмассив «Ак-Тилек-3» (улицы Эмгек, Надырбек, Акжолтой, Ырыскы);

13.00-17.00 — 4-й микрорайон, 14-16, 14а, 14б, 15а, 22а, 14/1;

14.00-15.30 — отрезки улицы Дачной, переулки Керченский, Красноярский;

14.00-15.00 — отрезки улиц Рысмендиева, Асанбаева, Лесхозной.

Куда сходить

Культура Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и «Галерея-М» приглашают на выставки;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова представит криминальную трагикомедию «Восемь»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет с казку «Каркыранын канаты»;

казку «Каркыранын канаты»; в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пройдет в ечер балета «Спасибо за память»;

ечер балета «Спасибо за память»; в Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова выступит Игорь Саруханов. Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Рахатбек Осмоналиев

Родился 29 ноября 1971 года. Художественный руководитель и главный дирижер Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова.

Кайрат Иманалиев

Родился 29 ноября 1977 года. Заместитель министра культуры, информации и туризма КР.

Памятные даты

«Черная пятница»

«Черная пятница» — день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков.

Именно с «черной пятницы» в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж: размер скидок колеблется от 30 до 90 процентов в зависимости от групп товаров.

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Термин «черная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии. Существует две общепринятые версии о происхождении названия. Одна предполагает, что день называли так из-за огромных пробок на дорогах. По другой версии, название произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными, а так как выручка в этот день была огромной, то и черный цвет в отчетности преобладал.

Именно в этот день сотни миллионов людей во всем мире сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли.

День отказа от покупок

Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция.

С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн.

В этот день магазины получают от 20 до 50 процентов своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди.

Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

Условия участия в акции просты: в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений.

Международный день солидарности с палестинским народом

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, своей резолюцией постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

Город Иерусалим был учрежден как отдельная единица (corpus separatum), пользующаяся специальным международным режимом. Из двух государств в рамках этой резолюции был создан только один Израиль.

День солидарности не является государственным праздником ни в одной стране, но ежегодно отмечается в некоторых подразделениях ООН, консульствах, правительственных структурах и организациях, заинтересованных в вопросах, связанных с палестинскими событиями.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Кыргызстана Насирдин Исанов