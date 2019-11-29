В Бишкеке 29 ноября солнечно. Температура воздуха днем будет +1 градус. День уменьшился до 9 часов 19 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Панфилова, Фучика, Торекула Айтматова, Огонбаева, переулок Таллинский, жилмассив «Ак-Орго» (улица Жетиген);
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Шаты, Оберон, Жайылган, Бекматова) «Ынтымак» (улицы Кырман, Бердибаева, Самойленко, Абдрахманова, Кырман, Славгородская, Терменчик, Магистральная), «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Щербет, Кен-Суу, Репина, Кызыл-Адыр, Кривоносова, Бердиева), «Нижний-Орок», «Рухий-Мурас», отрезки улиц Баялинова, Ганди, Джамбула, село Чон-Арык (улицы Мостовая, Самойленко, Центральная, Гаражная, Восточная);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улицы Гаражная, Кожомкулова), улицы Исанова, Боконбаева, Чуйкова;
- 10.00-15.00 — жилмассив «Кайынды» (улицы Чалбай, Керамическая);
- 13.00-16.00 — жилмассив «Ак-Тилек-3» (улицы Эмгек, Надырбек, Акжолтой, Ырыскы);
- 13.00-17.00 — 4-й микрорайон, 14-16, 14а, 14б, 15а, 22а, 14/1;
- 14.00-15.30 — отрезки улицы Дачной, переулки Керченский, Красноярский;
- 14.00-15.00 — отрезки улиц Рысмендиева, Асанбаева, Лесхозной.
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и «Галерея-М» приглашают на выставки;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова представит криминальную трагикомедию «Восемь»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Каркыранын канаты»;
- в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пройдет вечер балета «Спасибо за память»;
- в Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова выступит Игорь Саруханов.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Рахатбек Осмоналиев
Родился 29 ноября 1971 года. Художественный руководитель и главный дирижер Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова.
Кайрат Иманалиев
Родился 29 ноября 1977 года. Заместитель министра культуры, информации и туризма КР.
Памятные даты
«Черная пятница»
Именно с «черной пятницы» в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж: размер скидок колеблется от 30 до 90 процентов в зависимости от групп товаров.
Именно в этот день сотни миллионов людей во всем мире сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли.
День отказа от покупок
С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн.
В этот день магазины получают от 20 до 50 процентов своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди.
Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.
Условия участия в акции просты: в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений.
Международный день солидарности с палестинским народом
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, своей резолюцией постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.
Город Иерусалим был учрежден как отдельная единица (corpus separatum), пользующаяся специальным международным режимом. Из двух государств в рамках этой резолюции был создан только один Израиль.
День солидарности не является государственным праздником ни в одной стране, но ежегодно отмечается в некоторых подразделениях ООН, консульствах, правительственных структурах и организациях, заинтересованных в вопросах, связанных с палестинскими событиями.
Люди, которые меняли мир
Умер государственный деятель Кыргызстана Насирдин Исанов
Родился 7 ноября 1943 года в селе Кок-Бель Ошской области. Государственный деятель Киргизии, первый премьер-министр независимой Киргизии, академик Инженерной академии СССР.
Пройдя путь от рабочего треста «Мосжилстрой» (1960-1961 годы) до председателя Иссык-Кульского облисполкома (1988-1990 годы), в декабре 1990 года становится вице-президентом Кыргызстана, позже назначается премьер-министром страны.
Насирдин Исанов погиб в автокатастрофе 29 ноября 1991 года.
В честь него названа одна из центральных улиц Бишкека. В 2003 году установлен памятник на бульваре Эркиндик.
Умер государственный деятель Умот Асымбеков
Умот Асымбеков родился 10 мая 1928 года в селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области.
В 1964-1970 годы — первый секретарь Тонского районного комитета Коммунистической партии Кыргызской ССР, в 1970-1978 — заместитель министра сельского хозяйства Киргизской ССР, с 1978 по 1992 год — директор Всесоюзного центрального экспериментально проектного научно-исследовательского института при Министерстве сельского хозяйства КиргССР.
Депутат двух созывов Верховного совета Киргизской ССР.
Умот Асымбеков внес неоценимый вклад в развитие отечественного сельского хозяйства.
Умер 29 ноября 2016 года.