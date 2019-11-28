В мэрии напомнили контакты районных горячих линий по делам детей

Еженедельно в районных администрациях Бишкека проходят плановые заседания комиссий по делам детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, по решению комиссии детей ставят на внутришкольный и профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, временно определяют в реабилитационные центры, проводится комплексная работа с семьями.
«Родителям несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывается всесторонняя юридическая помощь в получении правоустанавливающих документов, выделяется материальная помощь, назначаются пособия, проводится работа по трудоустройству», — отметили в мэрии.
Горячие линии по делам детей райадминистраций:
- Первомайский район — 0312663502;
- Октябрьский район — 0312510375;
- Свердловский район — 0312530576;
- Ленинский район — 0312656910.