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Общество

В мэрии напомнили контакты районных горячих линий по делам детей

Еженедельно в районных администрациях Бишкека проходят плановые заседания комиссий по делам детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, по решению комиссии детей ставят на внутришкольный и профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, временно определяют в реабилитационные центры, проводится комплексная работа с семьями.

«Родителям несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывается всесторонняя юридическая помощь в получении правоустанавливающих документов, выделяется материальная помощь, назначаются пособия, проводится работа по трудоустройству», — отметили в мэрии.

Горячие линии по делам детей райадминистраций:

  • Первомайский район — 0312663502;
  • Октябрьский район — 0312510375;
  • Свердловский район — 0312530576;
  • Ленинский район — 0312656910.
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