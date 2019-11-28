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Общество

Он хороший парень. Камчыбеку Ташиеву не нравится критика Райымбека Матраимова

Сопредседатель партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев раскритиковал СМИ за постоянное упоминание имени бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова в связи с расследованием контрабандных схем на таможне и выводе через Кыргызстан более $700 миллионов. Об этом он заявил в одной из передач радио «Азаттык».

Экс-депутат Жогорку Кенеша призвал прессу «прекратить очернять Райыма Матраимова и показывать его монстром на всю страну».

«Он рядовой гражданин, который не занимал больших должностей. Максимум, что он сделал, — стал замом в таможне, даже министром не работал и депутатом не был. Он обычный, хороший, гибкий парень. Нельзя просто так очернять его на государственном уровне. Если действительно есть факты, правоохранительные органы должны принимать меры», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, журналистское расследование вызвало широкий общественный резонанс. В нем журналисты указали о китайском бизнесмене Хабибуле Абдукадыре. Он является основателем крупнейшего в РУз рынка «Абу-Сахий» и одноименной транспортной компании, осуществляющей поставки товаров в страны Центральной Азии, в том числе в зону ЕАЭС. Но, помимо всего прочего, Хабибула Абдукадыр является ключевым партнером экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он, кстати, присутствовал на инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова.
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