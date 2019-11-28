Узбеки в Кыргызстане. Мечтали заработать, а стали жертвами

В то время как из Кыргызстана трудоспособное население уезжает на заработки в ближнее и дальнее зарубежье, в КР приезжают работники-мигранты из соседних республик (Узбекистан, Таджикистан). И обходятся наши граждане с наемными работниками иногда несправедливо — отбирают документы, запугивают, не выплачивают деньги.

Попались на уловку

Группа узбекских граждан приехала в Кыргызстан в надежде подзаработать, однако влезла в долги и с трудом вернулась на родину. Около 15 человек стали жертвами принудительного труда.

«На родине безработица, а тут пообещали зарплату $300. Это для приезжих граждан из Узбекистана очень большие деньги, поэтому и согласились», — рассказал 24.kg эксперт по правовым вопросам, юрист ОО «Эл агартуу» Эрнест Сариев.

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В организацию пострадавшие от рук нечестных работодателей обратились не напрямую. Они не знали, что в КР существуют такие общественные объединения. Поэтому позвонили в одну из организаций в Ташкенте по горячей линии. Оттуда сотрудники связались с ОО «Эл агартуу» в КР, которая работает с координационными советами по торговле людьми, созданными при полномочных представительствах правительства в семи областях.

«Надо признать: узбеки выполняют работу хорошо и дешево. Поэтому в Кыргызстане заинтересованы в таких мигрантах. С ними не надо заключать никаких договоров, страховать, они не знают прав, языка, неграмотны, ими легко управлять. А наши граждане за такие деньги не пошевелятся», — отмечают в «Эл агартуу».

Обещания и реальность

Приезжие в основном работают в Оше, Джалал-Абаде, но нередко и в Чуйской области, Бишкеке. Заняты в основном в сфере строительства, общепита — низкоквалифицированным трудом. Людям обещали нормальные условия труда и проживания. Но кто-то в итоге ютился в вагончике без воды и света, а кто-то — в подсобках тех же кафе, где работал днем.

Вербовкой занимались земляки, знакомые, иногда даже родственники. Обещали хорошую зарплату, а на месте получилось совершенно другое. Эрнест Сариев

Бывало, что вербовщики требовали с трудящихся деньги за то, что нашли им работу.

Способы воздействия и принуждения к труду — угрозы, изъятие паспортов, невыплата зарплаты... На людей вешали ничем не обоснованные долги.

Помощи ждать неоткуда

Часто у мигрантов, по данным ОО, нелегальный статус. Они не встают на учет, не регистрируются, это делает их уязвимыми. Они категорически отказываются от сотрудничества с правоохранительными органами. Поэтому и привлечь к ответственности виновных не получается. Пострадавшие не хотят писать заявлений, избегают длительных разбирательств, стараясь как можно быстрее выехать на родину.

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Но даже наличие заявления не дает никаких гарантий. «У одного из пострадавших отобрали паспорт, ему угрожали избиением, не выдавали деньги. Мы оказывали ему помощь совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и практически заставили написать заявление. Документ зарегистрировали в ЕРПП, но так и похоронили в недрах реестра. Никаких мер в итоге не приняли», — отметил юрист.

Неохотно к защите граждан подключилось и посольство РУз в КР. «Да и сами пострадавшие не знают, что могут обратиться в дипмиссию. У одного мужчины отобрали паспорт, и он не мог вернуться на родину. Денег ($50) для получения свидетельства на возвращение не было. Только после подачи заявления о том, что человек стал жертвой принудительного труда, в посольстве выдали документ бесплатно. Это был единственный случай помощи дипломатов», — сказал Эрнест Сариев.

«Еще нескольким гражданам Узбекистана удалось вернуть паспорта (их забирали участковые в Кадамджае, грозили депортацией) и уехать домой», — добавил юрист.

На пути к искоренению рабства

По данным глобальной оценки, из 25 миллионов человек, попавших в ловушку принудительного труда, 15 миллионов эксплуатируются в частном секторе (строительство, сельское хозяйство, домашняя работа). Еще почти 5 миллионов находятся в принудительной сексуальной эксплуатации.

Статистики по Кыргызстану нет, поэтому оценить реальные масштабы проблемы невозможно, признают в Министерстве труда и соцразвития.

Чиновники подчеркивают: использование принудительного труда запрещено по Конституции. Кыргызстан взял на себя обязательства до 2030 года принять срочные и эффективные меры, чтобы покончить с современным рабством и торговлей людьми, а также к 2025-му ликвидировать наихудшие формы детского труда.

Кыргызстан также ратифицировал Протокол 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде. Парламент КР принял его в первом чтении. Документ призывает страны также принять меры для защиты жертв и обеспечить их доступ к компенсации.

Есть над чем работать

«Госорганы должны незамедлительно оказывать необходимую помощь (медицинскую, юридическую, реабилитационную), — подчеркнула руководитель ОО «Эл агартуу» Нуржан Тулегабылова. — Причем не только нашим гражданам, столкнувшимся с проблемами за рубежом, но и иностранным, которые подверглись трудовой или сексуальной эксплуатации в КР. Участвовать хотя бы в процессе возвращения их на родину.

В 2019 году утверждены национальные критерии идентификации пострадавших от торговли людьми.

Жертва не должна подвергаться наказанию или уголовному преследованию, ведь она попала в сложную ситуацию обманным путем.

«К сожалению, у нас нет специализированных убежищ для жертв торговли людьми. Это специфичная группа пострадавших, к которой нужен особый подход», — добавила Нуржан Тулегабылова.

По ее словам, положение о создании государственных убежищ уже утверждено постановлением правительства. Сейчас ищут помещение. Кроме того, нужен квалифицированный штат сотрудников — психологи, юристы и социальные работники.