Аномальных холодов в декабре в Кыргызстане не будет

Средняя месячная температура воздуха в декабре ожидается около климатической нормы. Об этом сообщили в агентстве по гидрометеорологии при МЧС.

В зоне земледелия Чуйской области средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит −3...−1 градус, в предгорных районах и в Кеминской долине до −6 градусов. В течение месяца температура воздуха ночью опустится с −5...0 до −11...−6 градусов, днем от +8...+13 до 0...+5 градусов.

В Таласской области средняя месячная температура составит −4...−2 градуса. Ночью похолодает до −12...−7 градусов, днем до −3 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях средняя месячная температура воздуха составит 0...+2 тепла, в предгорных районах −2...0. Столбик термометра ночью опустится от −1 градуса до −8, днем от +11 до нуля.

В Иссык-Кульской области средняя месячная температура составит −2...0, по востоку Иссык-Кульской котловины −5...−3 градуса. Ночью будет −7...−2 градуса, в отдельные дни по востоку возможно понижение до −13 мороза, днем 0...+5 градусов.

В Нарынской области средняя месячная температура −12...−10. Ожидается понижение температуры до −20...−15 градусов ночью, днем до −11 градусов.

В Суусамырской долине будет ночью до −29 градусов, днем до −12.

Месячное количество осадков в Кыргызстане ожидается около нормы.