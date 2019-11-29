Афиша Бишкека на выходные: рождественские ярмарки и «Лебединое озеро»

Театры

30 ноября. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где она проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

30 ноября. Опера в двух действиях «Сельская честь»

Поводом для сочинения произведения послужил конкурс одноактных опер. Для участия в нем Масканьи прервал работу над оперой «Ратклиф». Новелла итальянского писателя Джованни Верги отличалась максимальной концентрацией действия, сюжета. Ее события разворачиваются в пределах одного утра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

1 декабря. Спектакль «Говорящие пальчики»

Актерами стали глухие дети. Ребята расскажут вам сказку на жестовом языке. В случае успешной реализации в дальнейшем планируется выпустить серию видеоспектаклей. Этим детям есть что показать нам всем.

АУЦА, 12.00.

1 декабря. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях самого себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 декабря. Балет «Лебединое озеро»

Спектакль состоится с участием звезд балета России: примы-балерины, лауреата премии «Душа танца», номинанта премии «Золотая маска», лауреата международных конкурсов Эрики Микиртичевой и премьера балета, лауреата международных конкурсов Дениса Дмитриева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

28 ноября — 1 декабря. Выставка-лаборатория «Смерть. Тоска. Любовь»

Это четырехдневное действие в формате ситуаций, воркшопов, перформансов, рассказов о хаотичных и структурированных художественных линиях в контексте бэкграунда Советского Союза и периода независимости. Рефлексия будет происходить непосредственно «здесь и сейчас» через символический жест, трансгрессию, перформативность и обретение нового опыта.

Программа на сайте мероприятия.

30 ноября. Конкурс флористов

В нем примут участие 14 флористов — профессионалов и любителей. Победители получат денежные призы.

«Городской базар», 12.00.

30 ноября. Фестиваль боевых искусств «Баатыр»

На гала-концерте международного фестиваля будут показаны технические и театрализованные показательные программы выступлений на темы традиций разных боевых искусств — ушу, таэквондо, муай тай и других. В рамках фестиваля запланированы фотовыставка, показ авторских фильмов, презентации творческих проектов.

НЦДЮ «Сейтек», 12.00.

30 ноября. Выступление группы «Опиа» (Алматы)

Кате 15 лет, она еще учится в школе, но это не мешает ей писать злободневные тексты песни. Илье 20, и он накладывает стихи сестры на пост-панковые мелодии.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

1 декабря. Кинопоказ

На этот раз покажут фильм «12 разгневанных мужчин» (1957). Юношу обвиняют в убийстве собственного отца, ему грозит электрический стул. Двенадцать присяжных собираются, чтобы вынести вердикт: виновен или нет. Фильм на английском языке с английскими субтитрами.

SomeWhere Bistro, 20.00.

1 декабря. Поединок кулинаров

В нем примут участие студенты профильных учебных заведений и, конечно, профессиональные повара из лучших кафе и ресторанов города. В каждой номинации участникам дадут разные задания по приготовлению блюд. Будет вкусно, красиво и интересно!

«Центральный базар», 12.00.

Выставки, ярмарки

13 ноября — 1 декабря. Выставка «Искусство о детях»

В экспозиции представлено более 90 работ известных советских и кыргызских художников из фондов КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

15-30 ноября. Персональная выставка Сатыя Адышева

Представлена новая серия из 15 графических листов «Джайлоо». Художник погружен в процесс анализа спектра волнующих его воспоминаний детства. Он посвятил выставку своему отцу Адышу Толонбаеву.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

19 ноября — 1 декабря. Персональная выставка Таалайбека Мусурманкулова

Таалайбек Мусурманкулов — яркий представитель восточных пейзажистов. Что бы ни было изображено: горные гряды Тянь-Шаня и Алатау, южные базары, восточные мудрецы, картины традиционно русской природы, все это пропитано мудростью Востока. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

21 ноября — 8 декабря. Выставка «Женское искусство»

Международная выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры представляет разные формы проявления женского творчества. Помимо художниц из Кыргызстана, в ней примут участие и гостьи из Индонезии, Палестины, Украины, Грузии, Германии и Америки, проживающие и работающие в данное время в КР.

«Галерея М».

27 ноября — 15 декабря. Первая феминале современного искусства

Cобрала художниц из 22 стран, которые рефлексируют на темы: «Кормилица», «Экономическая не/свобода», «Домашнее насилие», «Телесность», «Ментальное здоровье», «Политическое участие». Выставка продлится 17 дней: в память о 17 женщинах, которые сгорели в московской типографии три года назад.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

30 ноября. Рождественская ярмарка

Вас ждут рождественское настроение, глинтвейн, пряники и сладости, розыгрыш лотереи, рождественские украшения и подарки, музыка, песни в исполнении хора и других музыкантов, уголок для детей и, конечно, Дед Мороз. Вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Ресторан «Штайнброй», 13.00-18.00.

30 ноября. Khan Bazaar

Большой выбор уникальных дизайнерских подарков — все от одежды до домашнего декора, от ароматного чая до сладостей, от украшений до аксессуаров и многое-многое другое — понравится даже самому искушенному гостю.⠀

ololoOrmonKhan, 10.00-19.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

1 декабря. Мастер-класс по таэквондо

Детей и взрослых ждут мастер-класс, занятие с тренером, а также возможность задать вопросы профессионалам. Регистрация по телефону 0706215611.

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Улица Айни, 31, 12.00.

1 декабря. Тренинг по эффективному общению

На нем вы узнаете, что такое эффективное общение, получите навык разрешения конфликтных ситуаций, научитесь использовать трехпозиционную технику для разрешения любых спорных ситуаций как в семье, так и за ее пределами.

Кофейня Sierra, 11.00.

1 декабря. Мастер-класс по японским барабанам

Это возможность восстановить энергию и получать заряд позитива, снять стресс через удары, шум и физические нагрузки, улучшить чувство ритма, научиться спокойствию и терпению, «прокачать» голосовые связки. Регистрация по телефону 0777990089.

оloloOrmonKhan, 13.00.

Для детей

30 ноября. Спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

30 ноября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

1 декабря. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

1 декабря. Творческий мастер-класс

Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

1 декабря. Спектакли «Кот в сапогах» и «Шайыр достор»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о хитроумном коте и его непутевом хозяине. Веселая, яркая, динамичная, музыкальная постановка с интерактивными элементами.



«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.