В мэрии рассказали, как можно защитить собак от отстрела. Надеть спецошейник

Мэрия Бишкека рассказала, как можно защитить собак от отстрела — приобрести спецошейники с биркой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Спецошейники будут светоотражающими, которые позволят разглядеть собаку в темное время суток. Бирка не шее означает, что у собаки есть семья и ее категорически запрещено отстреливать.

В мэрии отмечают, что ветинспекция предлагает приобретать ошейники и для уменьшения заболеваемости среди людей эхинококкозом и в рамках паспортизации каждого домашнего животного.

Ошейник можно получить бесплатно:

в городской инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности по адресу: улица ​Орозбекова, 253, телефон 0312370173;

в Свердловской районной ветеринарной лечебнице по адресу: улица Буденного, 245;

в Первомайской районной ветеринарной лечебнице по адресу: улица Орозбекова, 253;

в Ленинской районной ветеринарной лечебнице по адресу: улица Кайназаровой (возле магазина «Байкал»);

в Ала-Арчинской ветеринарной лечебнице на улице Кожомкулова (ориентир конечная маршрутки № 101);

жители Октябрьского района могут обратиться в лечебницы Свердловского и Первомайского районов.

Приобрести ошейники можно и в частных клиниках, но необходимо заранее уточнить у ветеринара, есть ли они в наличии.

Подробную информацию можно узнать по телефону 0312370173.