Суд по модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев не признает свою вину

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон. Сегодня продолжается выступление бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева.

Он заявил, что следствие предвзято и поверхностно отнеслось к расследованию дела, не были изучены все обстоятельства и детали.

Экс-премьер-министр заявил, что не признает свою вину.

«Мне стыдно за свою страну. Газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что в Кыргызстане бывших премьеров судят по политическим мотивам. Моя совесть чиста перед страной, детьми и внуками. Надеюсь на вашу справедливость, судья», — заключил свою речь Жанторо Сатыбалдиев.

Обвинение просит суд признать Жанторо Сатыбалдиева виновным по статье «Коррупция» УК КР и приговорить к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на три года.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.