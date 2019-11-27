Цифра дня. На 3,38 сома подорожало молоко за три недели

С начала ноября молоко в Кыргызстане подорожало на 3,38 сома, или на 10,1 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, самые высокие цены были отмечены в городах Джалал-Абаде, Баткене, Узгене и Оше, где стоимость домашнего молока составила 40 сомов за литр. В то же время минимальные цены на него наблюдались в городе Кара-Суу (25 сомов за литр) и селе Покровка (20 сомов за литр).

«Наибольшее повышение цен на молоко разливное непастеризованное зафиксировано в городах Узгене — на 33,3 процента, Джалал-Абаде — на 25,8 процента, Балыкчи — на 19,1 процента и Токмаке — на 17,8 процента. Основная причина повышения цен на молоко — погодные условия», — подчеркнули в Нацстаткоме.