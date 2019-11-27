Арендаторы задолжали мэрии Бишкека более 13 миллионов. Список

Сотрудники управления муниципального имущества мэрии Бишкека продолжают проверку недвижимого имущества в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, УМИ выявляют предпринимателей, которые задолжали за аренду муниципальных помещений более 13 миллионов сомов.

«Управление просит арендаторов внести плату в течение трех дней, в противном случае нам придется обратиться в суд и изъять помещения», — отметили в мэрии и предоставили список.

Фото 24.kg. Список арендаторов-должников, предоставленный мэрией Бишкека

В мэрии также просят предпринимателей работать по закону, своевременно вносить арендную плату за пользование муниципальным имуществом.