02:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Арендаторы задолжали мэрии Бишкека более 13 миллионов. Список

Сотрудники управления муниципального имущества мэрии Бишкека продолжают проверку недвижимого имущества в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, УМИ выявляют предпринимателей, которые задолжали за аренду муниципальных помещений более 13 миллионов сомов.

«Управление просит арендаторов внести плату в течение трех дней, в противном случае нам придется обратиться в суд и изъять помещения», — отметили в мэрии и предоставили список.

24.kg
Фото 24.kg. Список арендаторов-должников, предоставленный мэрией Бишкека

В мэрии также просят предпринимателей работать по закону, своевременно вносить арендную плату за пользование муниципальным имуществом.
Ссылка:
просмотров: 628
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 2,5 миллиона сомов взыскали юристы мэрии с арендатора-должника
В Бишкеке на прилегающей к скорой помощи территории хотят сделать автостоянку
Битва за бомбоубежище в Бишкеке. На чьей стороне правда
Мораторий на аренду земельных участков ввели в Бишкеке
Компания хочет установить боксы для раздельного мусора. Мэрия не разрешает
Мэрия Бишкека намерена запретить выдачу участков под установку батутов
В Бишкеке объявили мораторий на выделение земельных участков
В Бишкеке за аренду муниципальной земли собрали более 500 миллионов сомов
Бюджет Бишкека пополнили на 60 миллионов сомов, взыскав с арендаторов долги
84 гектара земли в аренде. Бишкекский кенеш готов провести расследование
Популярные новости
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром
Неделя-24. Два года Сооронбая Жээнбекова и расследование по бизнесу Матраимовых Неделя-24. Два года Сооронбая Жээнбекова и расследование по бизнесу Матраимовых
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин