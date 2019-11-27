Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца

В Екатеринбурге в ООО «Барсум» работают 13 граждан Кыргызстана, которым с апреля по июнь 2019 года не выплатили заработную плату в размере более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт прокуратуры Свердловской области.

По его данным, клининговую компанию привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного и трудового законодательства. Организация проводит уборки в государственных учебных заведениях.

Предприятие оштрафовали на 255 тысяч рублей. По итогам прокурорской проверки внесли представление о недопустимости нарушения трудовых прав. Иностранным гражданам выплатили заработок в полном объеме.