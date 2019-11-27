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Общество

Необычные коллекционные монеты с бабочками выпустили в Казахстане

Фото Нацбанка Казахстана. Новые коллекционные монеты

Национальный банк Казахстана сегодня выпустил в обращение коллекционные монеты Quraq kórpe из серии «Сокровища степи» из серебра номиналом 500 тенге и Kόbelek. Lasiommata maera из серии «Флора и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номиналами 200 и 100 тенге. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

Quraq kórpe. Знаменитое казахское көрпе, история которого уходит в далекое прошлое, сопровождает нас с первых дней: сначала ярким одеяльцем укрывают малыша, потом его ножки бегут по цветному көрпе, а кто-то готовит его в приданое невесте.

Пестрые узоры и орнаменты, все цвета радуги — все это казахское көрпе, лоскутное одеяло ручной работы. Монеты изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати. Тираж — 1 тысяча 500 штук.

Монеты Kόbelek. Lasiommata maera номиналом 200 тенге (тираж — 5 тысяч штук) и 100 тенге (тираж — 20 тысяч штук). Бабочка «Бархатница мера» встречается в горах Казахстана, широко распространена в Малой, Средней и Центральной Азии, северной Африке, Европе и Западной Сибири.

Видовое название на латинском языке происходит из древнегреческой мифологии и связано с дочерью Атланта Мерой. Монеты изготовлены из сплава мельхиор с применением технологии нанесения интерференционного радужного изображения.
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