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Общество

Голодные, больные, раздетые. С приходом зимы выпускники детдомов едва выживают

В Кыргызстане с приходом зимы выпускники детских домов едва выживают. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор фонда «Наш голос» Айнура Ормонова.

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К ней за помощью приходят ребята. «Среди них совсем еще дети. Голодные, больные, раздетые. За вчера и сегодня одели, накормили 13 человек. Выпускник, которому полгода назад делали операцию, работает в холодном помещении, моет бутылки в холодной воде, денег хватает только за аренду комнаты. Выпускница, тоже раздетая, живет впроголодь, денег хватает только на оплату квартиры. Их очень много. Звонят, пишут, приходят, плачут. Я в отчаянии», — написала Айнура Ормонова.

«Живут где придется. Снимают по шесть-семь человек времянку, у знакомых, у неравнодушных людей, на работе, у родственников, у которых их когда-то забрали в детский дом. Большинство директоров детдомов «оптом» определяют их в профлицеи, где есть реабилитационные группы, есть где спать и что поесть. То есть учебное заведение выпускники не выбирают. Исходят из того, что там есть общежитие. Это сказывается на желании учиться, а потом и работать», — отметила она.

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«Злость, гнев, отчаяние, слезы. Злая на себя, что могу помочь не всем, на правительство, которое только обещает, на родителей, которые оставили своих детей. Что должно произойти, чтобы на них не просто обратили внимание, а была реальная государственная поддержка?» — задается вопросом Айнура Ормонова.

Она неоднократно заявляла о необходимости социального сопровождения выпускников детских домов хотя бы в первые два года. В Минсоцразвития обещали начать оплачивать съемное жилье сиротам, но только с 2021 года и не всем. На это потребуется 12 миллионов сомов в год.
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