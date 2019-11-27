Голодные, больные, раздетые. С приходом зимы выпускники детдомов едва выживают

В Кыргызстане с приходом зимы выпускники детских домов едва выживают. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор фонда «Наш голос» Айнура Ормонова.
К ней за помощью приходят ребята. «Среди них совсем еще дети. Голодные, больные, раздетые. За вчера и сегодня одели, накормили 13 человек. Выпускник, которому полгода назад делали операцию, работает в холодном помещении, моет бутылки в холодной воде, денег хватает только за аренду комнаты. Выпускница, тоже раздетая, живет впроголодь, денег хватает только на оплату квартиры. Их очень много. Звонят, пишут, приходят, плачут. Я в отчаянии», — написала Айнура Ормонова.
«Живут где придется. Снимают по шесть-семь человек времянку, у знакомых, у неравнодушных людей, на работе, у родственников, у которых их когда-то забрали в детский дом. Большинство директоров детдомов «оптом» определяют их в профлицеи, где есть реабилитационные группы, есть где спать и что поесть. То есть учебное заведение выпускники не выбирают. Исходят из того, что там есть общежитие. Это сказывается на желании учиться, а потом и работать», — отметила она.
Она неоднократно заявляла о необходимости социального сопровождения выпускников детских домов хотя бы в первые два года. В Минсоцразвития обещали начать оплачивать съемное жилье сиротам, но только с 2021 года и не всем. На это потребуется 12 миллионов сомов в год.