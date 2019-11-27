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Общество

Суд над экс-мэрами. Обвинение не может доказать виновность подсудимых

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Как сообщил 24.kg адвокат Сергей Слесарев, сегодня сторона защиты предлагала к исследованию материалы уголовного дела по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

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«Защита предлагала те документы, которые доказывают невиновность подсудимых. До этого исследовали материалы стороны обвинения. Но они также не содержат каких-либо доказательств виновности подсудимых», — отметил Сергей Слесарев.

По словам адвоката, опираясь на эти документы, гособвинение должно просить оправдательный приговор для обвиняемых. «Другого просто логически не получается. Потому что они не огласили и не исследовали ни одного документа, который бы говорил о виновности кого-либо из подсудимых», — добавил Сергей Слесарев.

На следующем заседании продолжится исследование материалов уголовного дела по данному эпизоду.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства учебного заведения в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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