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Общество

Чиновники мэрии Бишкека извинились и отрапортовали: все автобусы вышли на линии

Автобусы в Бишкеке работают в штатном режиме, все они сегодня вышли на линии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, из-за погодных условий в течение последних двух дней автобусы нескольких маршрутов не выходили на линии, в связи с чем рабочий график был сокращен. Причина — шины оказались неподходящими для местного климата.

В муниципалитете сообщили, что на автобусах и троллейбусах всегда стоят всесезонные шины.

«Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие провело тендер на приобретение шин еще в октябре, но заказ пока не делали в целях экономии более пяти миллионов сомов. Установленные производителем шины должны были выдержать холод, однако они не подошли к нашим климатическим условиям. Мы уже заказали новые всесезонные шины другого производства, их поставят в течение недели», — отметили чиновники.

«Тазалык» провел дополнительную подсыпку дорог солью, остановочных пунктов, и все автобусы и троллейбусы работают в штатном режиме.

«Мы приносим искренние извинения горожанам, мы вынесли урок, больше такого не повторится», — пообещали в мэрии.

По вопросам работы общественного транспорта можно обращаться:

• Управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0703075727;
• Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0555898555;
• Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866.
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